«Отсюда появляется спокойствие»: Владимир Вдовиченков рассказал, как брак с Еленой Лядовой изменил его

Исполнитель главной роли в кинокартине «Бригада» Владимир Вдовиченков ответил на вопрос, каким он стал после свадьбы с Еленой Лядовой.

Вдовиченков заметил, что в последнее время он становится более сентиментальным. По словам артиста, актриса Елена Лядова умеет оказывать волшебное свойство на близких, делая их более мягким и любящими. А для артиста Лядова жена. Поэтому Владимир иногда себя совсем не узнает.

Но это не пугает брутального актера. Така как семейное счастье с любимой для него важнее образа самого сильного мужчины.

«Да, я сам заметил. Старею, наверное. Становлюсь более сентиментальным, взрослым. Отсюда появляется спокойствие. Любовь, конечно, помогает в этом. Раньше воспринимал многие вещи эмоционально, а теперь понял, что нужно расслабиться, выдохнуть, задуматься о смысле жизни. Хотя, может быть, просто слабею», — признался артиста в беседе с kinoreporter.ru.

Напомним, ранее Владимир Вдовиченков с Дмитрием Дюжевым впервые со времен культовой «Бригады» снова стали сниматься вместе.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.