Каннский кинофестиваль 2022 года отказал ряду российских журналистов в аккредитации

При этом в конкурсе киносмотра участвует фильм российского режиссера.

17 мая начнется знаменитый Каннский кинофестиваль. Но журналистов из России на нем, похоже, не ждут. Организаторы уже отказали в аккредитации ряду работников прессы из РФ.

Об этом сообщает западное издание The Wrap, ссылаясь на двоих российских журналистов, которые ранее неоднократно были допущены к работе на кинофестивале, а в 2022 году получили отказ. Они рассказали, что руководитель пресс-службы мероприятия Агнес Леруа ответила им на запрос, что фестиваль «ждал, пока отношения между Россией и Украиной наладятся», но, поскольку до начала киносмотра осталось менее двух недель, руководством было принято решение отказать в аккредитации всем российским журналистам.

Издание попросила Леруа прокомментировать эту информацию.

«Мы одобрили только те СМИ, которые соответствуют позиции фестиваля относительно ситуации на Украине», — ответила руководитель пресс-службы.

Вопрос, получили ли аккредитацию какие-нибудь конкретные российские издания, специалист проигнорировала. При этом получившие отказ журналисты отмечают, что организаторы даже не разбирались, солидарно ли их СМИ с правительством РФ или нет.

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Напомним, что в Каннском фестивале этого года участвует фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Сам режиссер покинул Россию в начале 2022 года и, вероятно, будет присутствовать на знаменитом киносмотре.

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