«В первую очередь мать»: Нетребко выбрала сына с аутизмом, расставляя приоритеты в жизни

Анне Нетребко пришлось сделать нелегкий выбор, публично осудив свою страну и подчеркнув, что работать она теперь будет в Европе.

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Блогер Арина Феликс полагает, что артистка пошла на это ради сына с аутизмом, которому необходим особый уход.

«Нетребко в первую очередь мать. Она заботится о своем сыне и его благополучии, а не о том, кто и как о ней подумает», — сказала она «Экспресс газете».

Блогер полагает, что от артистов пора прекратить требовать высказываться о мироустройстве и происходящих событиях. Для этого есть власть и политики.

«Когда-то Высоцкий сказал: «У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами». Мудрее этих слов я еще пока ничего не слышала!» — сказала Феликс.

Напомним, Анна Нетребко родила особенного сына Тьяго от оперного певца Эрвина Шротта. В настоящий момент она замужем за Юсифом Эйвазовым, совместных детей у них нет. Звезда рассказывала, что они перепробовали многое, но так и не смогли завести наследников. На какие-то искусственные методы артисты решили не идти.

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