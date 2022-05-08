«Отшагать время назад?»: Андреева наконец-то раскрыла секрет своей молодости

Звезда Первого канала Екатерина Андреева не выглядит на свои годы. А тем временем телеведущая уже перешагнула седьмой десяток.

Фанаты часто пытаются выяснить, как Андреевой удается так шикарно выглядеть. Наконец-то она раскрыла свой секрет. В телеграм-канале знаменитость поделилась кадрами, на которых выполняет специальные упражнения.

«Отшагать время назад? Это возможно. Показываю как! Мой учитель сам знает и меня научил. А потому времени нет, возраста нет, но для тех, кто знает и делает. Помним — делай, как делаю я, а не как я говорю. И тогда время начнет вас любить, а вы его», — написала Андреева.

Напомним, недавно Андреева вернулась с Байкала, где бывает довольно часто. Звезда предпочитает изучать красивые место России – от Камчатки до юга.

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