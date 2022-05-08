Как ее тезка балерина: Анастасия Костенко похвасталась шпагатом на прогулке с детьми

Жена футболиста Дмитрий Тарасова – Анастасия Костенко – показала безупречную растяжку во время прогулки с дочками и сыном.

Оказалось, не только балерина Анастасия Волочкова способна размахивать ногами в шпагатах практически в любом месте. Модель Анастасия Костенко тоже так умеет. Знаменитость в ярком костюме и утепленной жилетке вышла на прогулку с дочками и малышом-сыном.

Анастасия поинтересовалась у Миланы и Евы, где находится их папа в последнее время. Девочки ответили, что Дмитрий Тарасов отправился на работу. У футболиста был назначен матч.

Пока глава семейства занят своими делами, его жена вместе с наследниками гуляют по территории коттеджного поселка под Москвой.

«Я тут подумала, а не пойти ли мне вновь на танцы. Ну, не могу я, скучаю дико и страшно. И не обязательно балет», – призналась Костенко в личном микроблоге.

Напомним, Анастасии Костенко показала, как готовит десерт с шоколадной глазурью. Знаменитость берет белый шоколад для создания красивой «шапки» пирога и сладкой основы теста.

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