«Надо помнить, что мы братья!»: Садальский хлестко ответил Васильевой, которая прошлась по Туминасу

Татьяна Васильева сказала, что изначально была удивлена назначению литовского режиссера в российском театре.

6 мая Римас Туминас был уволен из Театра имени Евгения Вахтангова, где он занимал должность художественного руководителя.

Режиссер засветился с русофобскими высказываниями, но стали ли он причиной разрыва контракта доподлинно неизвестно – учреждение культуры об это не сообщило.

«Когда они появились в Москве — что Туминас, что Карбаускис — у меня сразу был один вопрос: «Почему они?» <…> Я смотрела их спектакли — они очень политизированы. Мы все для них враги, всегда были!» — говорила Татьяна Васильева в «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Однако не все разделяют эту позицию. Стас Садальский высказался в своем телеграме, что люди сейчас не должны обострять межнациональные вопросы. И, напротив, обязаны стараться быть добрее.

«В майские дни перед великим праздником надо помнить, что мы братья, и что только любовь и искусство спасет мир», — написал актер.

Стас Садальский уверен, что «гнобить» сейчас друг друга, подчеркивать, что мы из разных государств, как это сделала актриса, не нужно.

«Давайте уже до мышей докопаемся, вспомним Муссолини и «враждебных» итальянцев, которые были союзниками Гитлера и убивали наших солдат. Будем последовательны, перестанем ездить в Италию и покупать там виллы, как та самая актриса», — написал Садальский.

К слову, он не назвал имени артистки, но «СтарХит» пишет, что актер имел ввиду именно Татьяну Васильеву.

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