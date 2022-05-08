Точная копия! Темникова показала редкое фото своей дочки от Сергеева

Елена Темникова не любит афишировать свою личную жизнь с мужем, далеким от шоу-бизнеса.

Елена Темникова в 2014 году покинула группу Serebro, заявив, что собирается построить семью. Так и произошло.

В этом же году она вышла замуж за абсолютно непубличного человека, далекого от шоу-бизнеса – бизнесмена, руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. Через год у них родилась дочь Александра.

Звезда бережно хранит свою личную жизнь и нечасто радует фолловеров частными снимками. Но на редком фото в ее микроблоге можно оценить, какой выросла наследница Темниковой. Саша оказалась точной копией своей матери!

Отметим, что Дмитрий Сергеев – не первый муж Елены. С первым супругом Алексеем Семеновым они познакомились еще на «Фабрике звезд». Брак продолжался 6 лет, хотя вместе они прожили всего 2 года.

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