«Мне удобно»: Успенская шокировала публику, представ без нижнего белья

Любовь Успенская в свои 68 лет даст фору любой молоденькой артистке. Королева шансона любит шокировать публику своими откровениями и даже внешним видом. Артистка не прочь надеть мини-юбку или платье в роскошным декольте. При этом, исполнительница «Кабриолета» заявляет, что не носит нижнее белье.

«Ну да, я не ношу белье, потому что мне удобно, оно не нарезает. Ничего не ношу, и лифчик не ношу, но очень люблю красивое белье. Покупаю последние коллекции. Я для красоты их держу, как в музее», — сверкая белоснежной улыбкой, откровенничала Любовь Залмановна в студии «Нового Радио».

Напомним, недавно выяснилось, что Любовь Успенская получает две пенсии – в России и США. При этом артистка уверяет, что даже не знает, сколько тратит денег.

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