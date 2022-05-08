Новости шоу-бизнеса: из-за чего Хаматова предала Россию, внук Пугачевой ремонтирует ее особняк, как Собчак обзывает сына

Об этих и других популярных новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Пока внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков ремонтирует ее особняк в Истре на свои кровно заработанные, сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова стала актрисой Нового Рижского театра и уже готова выучить латышский язык.

Тем временем стало известно, как Ксения Собчак называет единственного сына и сколько стоят билеты на концерт поливающего грязью россиян Андрея Макаревича в Санкт-Петербурге.

Об этих и других новостях, которые стали самыми популярными 7 мая, — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Стало известно, ради чего Хаматова предала Россию

Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова теперь актриса Нового Рижского театра. Она уже готовится к первому выходу на сцену. Правда, роль исполнять будет пока на русском.

«Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено», — сказала Хаматова.

Никита Пресняков ремонтирует особняк Аллы Пугачевой

После того как Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина и перебралась в его замок в деревне Грязь, ее особняк в Истре пустовал. Позже там поселился внук Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой. В скором времени там предвидится большой ремонт, и уже сейчас музыкант занимается делами на усадьбе.

«Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок), постоянно приезжаю сюда и помогаю, вчера копали с друзьями ров для электропроводки и так далее», — сказал Пресняков.

Как Ксения Собчак обзывает сына

Бывшая жена актера Максима Виторгана – Ксения Собчак – призналась, что может называть сына Патона «гаденышем и спиногрызом».

Собчак придумала такие прозвища в качестве шутки. Потому что малыш знаменитости весь в маму: родился со строптивым характером.

Билеты на концерты «Машины времени» продаются по 13 тысяч рублей

Пока Андрей Макаревич живет в Израиле и продолжает тихо ненавидеть россиян, билеты на концерты группы «Машина времени» все же есть.

Программа, с которой музыканты собираются выступить в Санкт-Петербурге этим летом, называется «Мы рядом». Стоимость билетов колеблется от 1,8 тысячи до 13 тысяч рублей.

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Куда пропала Анжелика Варум

Певица Анжелика Варум третий месяц не выходит на связь с фанатами. Все случилось после того, как жена Леонида Агутина написала текст, раскритиковав события на Украине.

Многие предполагают, что звезда могла улететь в США, где проживает ее дочь Елизавета-Мария, и остаться там на некоторое время.

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