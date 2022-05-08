«России надо оставаться гордой страной»: известный артист высказался о Верке Сердючке

Эдгард Запашный считает, что Андрею Данилко нельзя было все прощать.

Накануне дрессировщик Эдгард Запашный высказал свое мнение об уехавших звездах. Артист считает, что в скором времени все те, кто покинул пределы России два-три месяца назад, вернутся. При этом, по словам знаменитости, публика их простит.

«В свое время мы когда-то простили и позволили вернуться на российский рынок Верке Сердючке. А я считаю, что это неправильно. России надо оставаться гордой страной. Если в нашей с вами жизни есть предатели, то пускай эти предатели никогда уже к нам не возвращаются», — написал Запашный в своей авторской колонке на ФАН.

Напомним, ранее Эдгард Запашный прокомментировал жизнь Чулпан Хаматовой в Латвии. Артист считает, что на чужбине она будет жить на гроши.

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