«Работа за гроши»: Хаматовой предрекли нерадужное будущее

Пару месяцев назад актриса Чулпан Хаматова перебралась в Латвию. Там у нее есть дом в элитном поселке недалеко от Риги. А недавно Чулпан вошла в труппу Нового Рижского театра. Ее фото уже появилось среди лиц актеров на сайте театра.

Кроме того, Хаматова решила вести онлайн-уроки актерского мастерства, на которые делает большую скидку. Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что на такой шаг Чулпан пошла потому, что у нее попросту не хватает денег.

«Звезды, которые позволили себе уехать за границу и оттуда теперь поливают нашу страну грязью, обрекают себя на работу за гроши. В ближайшие годы на маленьких площадках их клиентами будет небольшая часть русской диаспоры, которая придерживается точно таких же взглядов как у них. Нет, мне их, конечно, не жаль, ведь они заслужили именно такого к себе отношения», — высказался Запашный в своей авторской колонке на ФАН.

Напомним, ранее Эдгард Запашный назвал трусом Макса Барских, который собрался уехать в Америку.

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