«Очередной трус»: Запашный резко высказался о Барских, который захотел в США

Недавно украинский певец Макс Барских надел гимнастерку и взял в руки оружие. После нескольких снимков в соцсетях, которые были сделаны якобы на передовой, артист решил, что в США ему будет комфортнее.

Эдгард Запашный в своей авторской колонке для ФАН отметил, что Макс Барских — «очередной хайпожор и трус».

«Полет туда для того, чтобы весь мир узнал о происходящем на Украине в Америке ― это дешевая отмазка, так как все мировые СМИ уже на протяжении нескольких месяцев то и дело рассказывают о положении дел и военной операции, которая сейчас проходит на территории страны», — написал Запашный.

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