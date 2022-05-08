«Мы не просели»: пиар-агент Бузовой рассказал о ее доходах

Сложные времена настали для многих звезд шоу-бизнеса, кто зарабатывал в Сети приличные суммы на рекламе. Таких цен, как раньше, по словам диджитал-продюсера Кирилла Диденок уже точно не будет.

«Ценник на рекламу стал ощутимо ниже — за счет того, что большая часть аудитории потеряла инфлюенсера на новых площадках», — заявил диджитал-продюсер Кирилл Диденок в комментарии изданию 7Дней.ru.

Все хорошо пока только у Ольги Бузовой. Несмотря на то что поющая ведущая пока не смогла нарастить в телеграм-канале количество подписчиков до первого миллиона.

«Обязанности по контрактам просто перераспределились на другие площадки, поэтому пока по рекламе мы не просели», —сказал пиар-агент Бузовой Антон Богословский.

Добавим, ранее в запрещенной ныне соцсети у Ольги было 23 млн фолловеров. Из них всего 1,6 млн перешли на страницу ВКонтакте и порядка 700 тысяч – в телеграм-канал.

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