Стильная пара: Каролина Севастьянова в узких брюках и кружевном корсете вышла в свет с бойфрендом

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Она смогла завоевать множество наград. Примечательно, что спортсменка смогла завоевать олимпийское золото в Лондоне. После этого она завершила карьеру.

Теперь длинноногую брюнетку можно встретить на дорогостоящих курортах. А не так давно она снялась в шоу «Звезды в Африке», где сразила и парней, и девушек своей красотой.

Вячеслав Чепурченко на проекте признавался, что Каролина смущала его своим видом. А Анатолий Цой даже делал ей массаж стоп. Но в Москве гимнастку ждал бойфренд. Не так давно она отметила день рождения.

Тогда спортсменка покрасовалась в белом платье. А вот 7 мая она отправилась на праздничный концерт в честь Дня победы. На этот раз Севастьянова отметилась в костюме с узкими брюками и в кружевном корсете. Она подчеркнула свою стройную фигуру.

В соцсети гимнастка поделилась кадрами, на которых отметилась с возлюбленным. Он оделся с ней в одной гамме. Поклонники восхитились парой. Многие также похвалили спортсменку за то, что она всегда выглядит женственно.

«Какая красивая», «Ой, просто сногсшибательная», «Сначала не поняла, зачем такой корсет для такого праздника. Но ваш парень все расставил по местам», «Как вы умело подчеркиваете фигуру», «Выглядите обворожительно», Ну что за красоточка», — прокомментировали пост подписчики.

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