«Всех обманули?»: блогер Амиран Сардаров воссоединился с внучкой экс-президента Узбекистана

Несколько недель назад скандальный блогер Амиран Сардаров громко расстался со своей женой — внучкой бывшего президента Узбекистана — Марьам Таллиевой. Девушка обвинила парня в насилии и краже фамильных драгоценностей.

Однако в субботу, 7 мая, Амиран выложил в соцсетях неожиданное видео. Пара сидит в одном из заведений Дубая, где несколько минут разговаривает о жизни, своих отношениях и многом другом.

«Я уехал на майские в Дубай, мы все это время долго переписывались, разбирались в отношениях, и в какой-то момент я понял, что люблю ее. Это тот человек, с которым я хочу быть. Взял ей билеты ко мне. После долгих разговоров мы решили попробовать все сначала», — сказал Амиран.

Многие поклонники решили, что Амиран и Марьям специально разыграли скандал перед запуском нового проекта блогера. На языке пиарщиков этот прием называется «прогрев».

Правда. Шоу провалилось в Интернете. Ролики Сардарова забанили, на этом он потерял 23 миллиона рублей.

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