«Мажор» забыт: Агата Муцениеце отметилась в кафе с молодым актером

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет снимается в кино и может похвастаться ролями в сериале «Закрытая школа», фильмах «Тобол» и «Честный развод».

Примечательно, что артистка почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным. Они были одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году супруги развелись, а дети остались жить в мамой.

Если первое время Агата переживала, то потому нее карьера пошла в гору. Более того, она похудела и стала выглядеть более женственно. Если в начале года актриса намекнула, что в ее жизни происходят перемены.

А недавно она поделилась кадром с таинственным молодым человеком, которым провела время в Махачкале. А вот 7 мая Муцениеце сделала селфи в кафе с молодым парнем, который оказался 20-летним актером Эльшаном Алескеровым.

Он снимался в картинах «Вне игры», «Регби», «Марлен». Агата вела с ним, будто знает его давно. Актриса была без макияжа, а также она оделась в спортивном стиле. Пока неизвестно, что их связывает. Однако поклонники надеются, что она просто не хочет говорить о личной жизни. Фанаты ждут, когда она представит нового возлюбленного. Напомним, что Прилучный после развода стал жить с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Но в этом году они расстались.

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