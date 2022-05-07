Куколка в розовом купальнике: Кудрявцева запечатлела, как беседует с дочкой на пляже

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Лера уже давно счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Она родила дочку Марию в уже очень зрелом возрасте. Девочка стала настоящей отрадой для родителей. Телеведущая водит ее на утренники, в театры, а также несколько раз в год вывозит ее на море.
Майские праздники Кудрявцева решила провести в Турции. Она наслаждается в теплой погоде с мужем и дочкой. Также компанию ей составляют подруги.
Телеведущая часто делится кадрами, на которых можно увидеть Марию в платье или шортах. Девочка любит наряжаться. На этот раз Лера засняла ее на пляже. Малышка сидела на пледе в розовом купальнике и панамке. Она играла с галькой.
«Когда я была взрослая, у меня разбился телефон на кусочки», — заявила Мария.
«И что ты делала, Маш? В ремонт отдала?» — спросила ее мама.
«Больше его не сделают», — сказала кроха, разведя руками.
«Печалька», — резюмировала телеведущая.
Поклонники умилились ее рассказу. Многие осыпали кроху комплиментами. «Самый интересный возраст», «Такая милаха», «Какая умничка!», «Чудо маленькое», «Какая классная. Я бы тоже с малышкой понянчились бы»,» Такая сладкая малышка, серьезная«, «Классная у вас девчушка. Умненькая, хорошенькая, рассудительная», «Какая она умная! Гены!» — прокомментировали пост подписчики.
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