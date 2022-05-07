В стиле спорт-шик: Бородина в песочном тренче и джоггарх устроила посиделки с подругами на природе

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Уже много лет Ксения живет в своем доме. В свое время она сама занималась ремонтом и продумывала каждую деталью.

У ее дочек Маруси и Теоны не только есть у каждой по своей спальне, но и по своей отдельной ванной комнате. В прошлом году звезда развелась с Курбаном Омаровым. Теперь она сама заботится о наследниках и доме сама.

После развода Ксения стала чаще выходить в свет. Она любит наряжаться в женственные наряды. Но майские праздники телеведущая провела в Сочи, а также в Абхазии.

Лишь накануне она вернулась в Москву. Бородина поделилась кадрами, на которых предстала в песочном тренче. Она решила дополнить им футболку и серые джоггеры. Бородина оделась в стиле спорт-шик.

Она съездила в супермаркет и решила устроить посиделки на природе на заднем дворе. Ксения закупила продукты и пожарила шашлык на мангале. Пока дочки бегали и играли, она общалась с подругами, которые привезли ей прохладительные напитки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что у нее очень уютно на участке. «Какая красивая», «Ну вы очаровательны», «Как классно, когда можно никуда не ехать, а вот так посидеть», «Ксения, какая хорошенькая», «У вас красивая лужайка», «Сколько места ля игр», — прокомментировали кадры подписчики.

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