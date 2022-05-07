«Там нет правых»: Орлова о конфликте Шепелева и Фриске

Дмитрий Шепелев уже много лет враждует с семейством Жанны Фриске. Телеведущий не разрешает бывшим родственникам видеться с их внуком Платоном, а те в ответ поливают его грязью при любом удобном случае.

Крестная Платона Ольга Орлова в YouTube в программе «СтопАбьюз с Александром Добровинским» высказалась о конфликте родителей Жанны и ее гражданского мужа.

«Там нет правых. Неправильно ведет себя папа. И неправильно ведет себя Дима», — заявила она.

Более 20 лет Ольга Орлова и Жанна Фриске делили радости и горе. Несмотря на напряженные графики работы, они часто встречались и не чувствовали профессиональной конкуренции. Орлова стала первым человеком, узнавшим об отношениях подруги с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Вскоре Фриске забеременела и на время исчезла с радаров.

Страшный диагноз омрачил радость материнства: у Жанны развивался рак мозга. Именно Орлова стала крестной мальчика, а после поддерживала подругу до последних дней жизни.

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