«Такая шикарная!»: 79-летняя Шаврина впервые за долгое время появилась на публике

Народная артистка выступила в передаче Андрея Малахова. Она восхитила его своим моложавым видом.

Екатерина Шаврина не скрывает, что у нее непростая судьба. Она работала уборщицей в Доме культуры им. Свердлова и контролером в цехе «Динамика», но в 14 лет дебютировала на сцене.

Когда она получила образование, то смогла прославится. Песни «Нарьян-Мар», «Колокольчики» и «Тополя» стали хитами. В последние годы артистка редко появляется на публике. В 2019 году ее квартиру в ЖК «Изумрудный» ограбили. А в прошлом году она лишилась сестры.

Но Шаврина приняла участие в шоу «Привет, Андрей!», которое ведет Андрей Малахов. В студии были звезды 70-х годов, включая Мансура Ташматова. Ведущий сразу восхитился тем, как она выглядит.

«Вы сегодня такая шикарная! Такое платье! Все должны увидеть», — заявил Малахов.

79-летняя Екатерина Феоктистовна в струящемся платье в пол исполнила песню «Гляжу в озера синие». Она покорила публику свои голосом. Ей подпевали все гости. Малахов показал архивные кадры 1872 года, на которых она также исполняла эту песню.

«Какая я молодая! Обязательно надо вставить было, какой это год», — шутливо заявила артистка.

Она вспомнила, как общалась с Демисом Руссосом. Шарина отметила, что он был очень внимательным и подносил водичку дамам. Греческий артист, которого любили в России, умер в 2015 году.

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