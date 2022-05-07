Пресняков ответил на обвинения в поджоге замка Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин улетели вместе с детьми в Израиль в марте этого года. Их замок в Московской области теперь пустует. Однако, по некоторой информации, за домом присматривает Никита Пресняков.

В Интернете появился фейк о том, что Никита вместе с друзьями якобы устроил пожар в замке. Блогер заявил, что пострадали три этажа замка, а также погибли двое жителей в поселке. Музыкант опроверг данные заявления. Никаких подобных инцидентов в деревне Грязь, по его словам, не было.

«Этот автор обвинил меня, что я с Никитой Малининым (видел парня один раз на ток-шоу) и Стефанией Маликовой (никогда вживую ее не видел) тусили в замке у сами знаете кого и устроили пожар, пострадали люди. Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве, сижу дома, стримлю, да на студии с театром пропадаю. Я не собираюсь оправдываться перед хейтерами», — отметил Никита Пресняков в соцсетях.

Пресняков, напомним, недавно принял участие в шоу «Маска». Артист скрывался в костюме Козерога и дошел почти до финала.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.