Романтика на пляже: Валя Карнавал обручилась с Сашей Стоуном на Мальдивах

Валя Карнавал является молодой певицей и популярным блогером. За последние годы она стала не менее популярной, чем Даня Милохин. Примечательно, что у нее была встреча с Ларисой Долиной на шоу «Музыкалити» Максима Галкина.

Тогда был скандал, так как артистка раскритиковала вокальные данный молодой певицы. Но это нисколько не помешало Валей продолжать строить карьеру.

Недавно Валя побывала в шоу «Звезды в Африке», где встретила спортсмена Сашу Стоуна. Боец ММА сразу заинтересовался девушкой и вскоре между ними пробежала искра.

Сначала блогерша утверждала, что с ее стороны чувств к нему нет. Но когда они снова увиделись в Москве, то стали встречаться. Карнавал и Стоун познакомили своих родителей. Месяц назад появились слухи об их помолвке.

А вот на днях они улетели отдыхать на Мальдивы. Именно там и произошло радостное событие. Валя поделилась кадрами, на которых сидит за столиком на пляже при свечах. Она похвасталась помолвочным кольцом. Юная звезда в мини-платье запечатлелась в объятиях возлюбленного. По всей видимости, теперь они готовятся к свадьбе. Поклонники были очень рады и осыпали пару поздравлениями.

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