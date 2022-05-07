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Каким сказочным именем Роналду назвал свою новорожденную дочь

Девочка родилась в середине апреля.

Каким сказочным именем Роналду назвал свою новорожденную дочь
Криштиану Роналду. Фото: Global Look Press

В середине апреля футболист Криштиану Роналду снова стал отцом — у спортсмена родились близнецы — сын и дочь. К сожалению, мальчик скончался вскоре после родов, однако девочка, к счастью, выжила.

Родители дали малышке необычное сказочное имя — Белла Эсмеральда. Мать девочки, модель Джорджина Родригес, сообщила об этом в соцсетях, приложив фото новорожденной красотки.

Дочь Роналду Белла Эсмеральда. Фото: соцсети
Дочь Роналду Белла Эсмеральда. Фото: соцсети

Сейчас мама и новорожденная находятся дома. Жизни и здоровью малышки ничто не угрожает.

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