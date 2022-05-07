Чулпан Хаматова официально устроилась на работу в Латвии

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова официально устроилась на работу в Новый Рижский театр в Латвии. Информация об этом появилась на сайте культурного учреждения.

Руководитель театра Алвис Херманис объявил, что пока актриса будет играть роли на русском языке, однако в в ближайшем будущем они надеются, что артистка выучит латышский.

Многие россияне обрушились с критикой на Хаматову. Люди осудили актрису за то, что та покинула родину в сложное время.

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