Чулпан Хаматова официально устроилась на работу в Латвии

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова официально устроилась на работу в Новый Рижский театр в Латвии. Информация об этом появилась на сайте культурного учреждения.
Руководитель театра Алвис Херманис объявил, что пока актриса будет играть роли на русском языке, однако в в ближайшем будущем они надеются, что артистка выучит латышский.
Многие россияне обрушились с критикой на Хаматову. Люди осудили актрису за то, что та покинула родину в сложное время.
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