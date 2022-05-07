Привезла в свою квартиру: сестра Жанны Фриске засняла маленькую дочку в белом бодике

Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске, которая была популярной певицей, но умерла в 40 лет. Примечательно, что Наталья тоже одно время была частью группы «Блестящие», но потом решила покинуть коллектив.

Теперь она работает в салоне красоты. Когда родственница артистки была в браке, то также пыталась заниматься бизнесом на Шри-Ланке. Но за последний год ее жизнь кардинально изменилась.

Не так давно Наталья родила дочку Луну. Она первое время скрывала, кто отец девочки, но призналась, что рассталась с ним. Папой оказался ее экс-бойфренд, который является парикмахером.

После родов новоиспеченная мама стала жить у родителей, которые с радостью нянчатся с внучкой. Но накануне Фриске отметила радостное событие — малышке исполнился один месяц. Она решила переехать с ней в свою квартиру.

В соцсети бывшая певица поделилась кадрами, на которых кроха в белом боди и чепчике дрыгает ножками. Примечательно, что кроватку малышки она поставила в своей спальне. Она выполнена в одной гамме с другой мебелью.

Поклонники восхитились крохой. «Какая милашечка, маленькая!», «Кнопочка», «Будем наблюдать как ты растешь красавица», «Сладкая булочка», «Самое прекрасное время в жизни», «Невероятная милота», «Наташа наслаждайся моментом они такие милые и сладкие когда маленькие, но очень быстро растут», «Сладкие пальчики», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!