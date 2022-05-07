«Отмечаем День вина»: Бузова в кожаных брюках и тонкой блузке с люрексом отправилась в ресторан с подругой

Ольга Бузова является известной певицей и телеведущей. Она привыкла жить под прицелом камер. Бывшая звезда «Дома-2» теперь ведет новые передачи. Она не перестает экспериментировать с образами.

Примечательно, что в последнее время артистка все чаще носит летние наряды. Она поправилась за последние месяцы, но старается вернуться в форму. Более того, блондинка старается выглядеть женственно, так как мечтает встретить достойного мужчину.

Накануне Ольга успела съездить на съемки, где щегольнула в шелковом костюме и корсете. А вот вечером она собралась отдохнуть в компании подруги Самедовой. Телеведущая облачилась в кожаные брюки и ботильоны.

Лук дополняли сиреневая блузка с люксом и косуха оверсайз. Бузова сделала легкие локоны и макияж с акцентом на губы. Она намекнула, что запланировала веселый вечер.

В ресторане артистка сообщила, что решила провести вечер пятницы, 6 мая, в ресторане. Более того, у нее есть для этого настоящий повод.

«Ой, ну что за красота ко мне приехала! Какой сегодня день?» — спросила Ольга. «День белого вина!» — ответила ей подруга. «Международный день белого вина! Невозможно просто постоянно быть на спорте. Нет, возможно, но пятница! Прекрасный вечер! Всем прекрасного вечера! Отмечаем День вина», — сказала телеведущая.

Многие поклонники отметили, что она похорошела. А также фанаты были удивлены, что артистка стала так часто проводить время с подругами.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!