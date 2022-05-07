«Полетели»: Нюша в лимонной ветровке предстала с мужем и маленьким сыном в самолете

Певица сообщила, что собралась в еще одно путешествие. Переезжать в Тель-Авив она не намерена.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что в юности регулярно гастролировала. Певица признавалась, что очень уставала и почти не отдыхала. Но теперь ей уже 31 год. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым.

У них растет дочка Серафима-Симба, а в прошлом году у них родился сын. Пока его имя и даже лицо пара скрывает. Но при этом супруги много путешествуют с малышом.

Уже два месяца Нюша живет в Дубае. Она хвасталась тем, как обосновалась в жаркой стране. Но недавно певица прилетела в Израиль с мужем и детьми. Она осмотрела достопримечательности в Иерусалиме и отметилась в Тель-Авиве.

Артистка захотела взять мастер-класс у аргентинского актера Бернардо Хиллера. Появились слухи, что она захотела переехать в Израиль. Но накануне звезда сообщила, что возращается в ОАЭ.

Нюша засняла, как сын спит в коляске. Малыш был облачен в белый бодик и панамку А вот потом Певица сделала селфи с мужем и ребенком уже на борту самолета. Она была в спортивном костюме и лимонной ветровке.

«В СМИ уже вышли новости о том, что мы переехали жить в Израиль. А мы сегодня улетаем обратно в Дубай. Опять в пусть! Полетели», — написала артистка.

Поклонники отметили, что наследник звезды подрос. Многие удивились тому, что она не захотела задержаться в Израиле, где в этом году настоящее столпотворение российских звезд.

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