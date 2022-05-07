50-летняя Кудрявцева в купальнике цвета Барби блеснула стройной фигурой на пляже

Телеведущая проводит отпуск в Турции. Она попала в кадр к подруге.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно стала знаменитой на всю страну. Некоторые зрители помнят ее еще совсем юной. Долгое время блондинка не могла найти счастье в жизни.

Она встречалась с Сергеем Лазаревым, а также с бизнесменом, который плохо с ней обращался. Но вот уже почти 9 лет она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них растет трехлетняя дочка Мария.

Обычно Лера предпочитает проводить время дома, но на майские праздники она улетела в Турцию. Телеведущая отдыхает с семьей, а также подругами.

Большую часть времени она проводит с дочкой, которая любит купаться, а вечерами танцует на дискотеке. А вот накануне Кудрявцева отправилась на пляж с Катей Гордон. Они прогуливались среди пальм. Блондинка покрасовалась в рубашке и мини-шортах.

А вот на пляже Гордон решила сделать с ней совместное фото. Телеведущая предстала в купальнике цвета Барби. Она подчеркнула свою стройную фигуру. Кудрявцева не стала снимать шорты, а также надела солнцезащитные очки. Она похвасталась моложавым видом в свои 50 лет.

Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «Ну Лера, вообще не стареешь», «Роскошные формы», «Купальнику уже лет сто! Молодец, никакого пафоса», «Как мне нравится, когда женщина ухоженная и цветущая в любом возрасте», «Катя показала такую красавицу! Ну тут же нечего стесняться», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!