Бородина в остромодных джинсах с эффектом стройности и топе появилась на съемках с Дубцовой и Кокой

Телеведущая в модным аутфите предстала на шоу «Музыкальная интуиция». Она повеселилась с артистами.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала чаще выходить в свет.

Она признавалась, что раньше всю себя посвящала семье, а теперь хочет наверстать упущенное. Однако первую часть майских праздников брюнетка провела в Сочи с дочками. Она также устроила путешествие по Абхазии.

Бородина накануне вернулась в Москву. Она сразу отправилась на съемки. Телеведущая оказалась в студии шоу «Музыкальная интуиция». Она для такого случая решила выбрать актуальный кэжул образ.

Светская львица покрасовалась в молочном топе с воротником-хомутом и джинсах с высокой посадкой и поясом на запах. Такой фасон визуально уменьшает талию и стройнит. Ксения решила распустить выпрямленные волосы.

В студии ее встретил не только ведущий Азамат Мусагалиев, а также Клава Кока и Ирина Дубцова. Съемки длились несколько часов. Дружная компания смогла повеселиться. К слову, с собой Бородина взяла с собой дочку, которая ждала ее в гримерке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Это бесподобно», «Классная», «Ну джинсы теперь такие хочу», «Сногсшибательная красотка», «Просто роскошная», «Ну что за красотка», «Ксения, у вас тут прям осиная талия», — прокомментировали пост подписчики.

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