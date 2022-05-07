«Луч света в его жизни»: Канье Уэст больше не представляет себя без Чейни Джонс

Поклонники исполнителя Канье Уэста, считали что роман с Чейни Джонс – просто мимолетное увлечение. Но знаменитость опроверг слухи о несерьезности своих намерений в отношении избранницы.

Многим казалось, что рэпер всего лишь мстит своей бывшей жене и бизнесвумен Ким Кардашьян. Так как у нее сразу после расставания с Канье появился новый возлюбленный. К тому же, Чейни Джонс внешне очень похожа на Ким Кардашьян. Хотя теперь Кардашьян повторила образ Монро и стала платиновой блондинкой.

«Канье считает Чейни просто удивительной девушкой с большим сердцем. Она единственная была рядом с ним, когда все набросились на него. Она — луч света в его жизни. Она заставляет его каждый день улыбаться и чувствовать себя хорошо», – рассказали знакомые Канье Уэста в беседе с people.com.

К слову, ранее появилась информация о поездке Канье на лечение. Однако знаменитость проводит время со своей подругой в Японии.

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