«Внутри с температурой -110 градусов»: Анастасия Решетова отчаянно пытается похудеть

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге историю про свое похудение.

Решетова решилась на креосауну ради стройных форм.

«Раньше я терпеть не могла креосауну. Сейчас же я попросила поставить ее в свое расписание чуть ли не на каждый день! Мой рекорд пока две минуты нахождения внутри с температурой -110 градусов. Голова тоже мерзнет, но уши закрывают», – написала модель.

«Тем, кто не очень толстый может казаться, что кожа застывает, превращается в лед. У меня такое было после первой минуты. Вот после этой процедуры вы получаете большое количество бенефитов. От омоложения, подтяжки кожи, улучшения кровообращения до сжигания 300-500 ккал за сеанс. P.S. На что мы только не готовы ради красоты», – добавила Решетова в своем микроблоге.

Напомним, еще недавно модель говорила, что ест любимые блюда без ограничений. Анастасия Решетова полюбила себя с пышными формами. Однако к лету знаменитости захотелось быть более худой.

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