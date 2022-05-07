«Даже тут в ТОПе»: Алишер Моргенштерн отреагировал на включение себя в список иноагентов

Артист Алишер Моргенштерн рассказал, что думает по поводу включения его в списки иностранных агентов.

Знаменитость отметил, что он не занимается политической деятельностью. При этом не так давно у Моргенштерна появилось собственное СМИ.

Когда Моргенштерн узнал о включении в список иноагентов, он высказался в привычной ему ироничной манере.

«Объясните, какой политической деятельностью я занимаюсь? Чтобы вы понимали, есть иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента (в списке 158 организаций), а конкретно иноагенты — их всего пять. Пять! И я среди них. Даже тут в ТОПе, получается», — написал в своем микроблоге 24-летний артист.

Моргенштерн птинтесревоалася, почему ему приписывают финансирование из Израиля через Yoola. Не только Алишер работает с YouTube, чьей партнерской сетью является Yoola. Также артист утверждает, что исправно платил все налоги.

Напомним, ранее Google оштрафовали на три миллиона рублей из-за исполнителя Алишера Моргенштерна и его клипа, в котором нашли пропаганду запрещенных веществ.

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