«Не буду ходить в дорогущие рестораны»: Ольга Бузова переживает финансовый кризис

Исполнительница Ольга Бузова заявила, что перестанет ходить по дорогим ресторанам. Все потому, что у знаменитости появились проблемы с финансами.

Однако Ольга не жалуется. Поскольку она всегда могла прокормить себя сама.

«В жизни я достаточно скромна. Сейчас не буду ходить в дорогущие рестораны и оставлять там бешеные деньги. Можно прекрасно и дома посидеть. Нужно просто внимательнее относиться к доходам и расходам. А я никогда не была транжирой. Мне на себя очень сложно тратить. Я до сих пор машину не поменяла, хотя она мне уже необходима. Пять лет я на ней, пора бы поменять, чтобы она и поездила еще, и можно было ее выгодно продать. Но я просто понимаю: на сегодняшний день у меня другие приоритеты. Чтобы шоу состоялось, чтобы я увиделась с поклонниками», – призналась Бузова.

«Чуть-чуть больше уделяю внимания сейчас своему бюджету. Я знаю цену каждому рублю. Я 50 рублей зарабатывала в 18 лет, когда полы мыла. Мне мама давала деньги, но не хватало. Потому что после универа хотелось картошку фри. А еще я обожала перед институтом пить латте. Моя любовь к нему осталась с тех времен. 36 рублей стоил стаканчик. Были и дешевле, но мне нравился в определенной кофейне. Мне не хватало, я пошла и нашла работу», — рассказала Ольга в беседе с Woman.ru.

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