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«Ужасно бесишься»: Ксения Собчак объяснила, почему обзывает сына

Телеведущая не всегда может спокойно справиться с капризами наследника.

«Ужасно бесишься»: Ксения Собчак объяснила, почему обзывает сына
Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети

Бывшая жена актера Максима Виторгана – Ксения Собчак – призналась, что может называть сына Патона «гаденышем и спиногрызом».

Собчак придумала такие прозвища в качестве шутки. Потому что малыш знаменитости весь в маму: родился со строптивым характером.

«В четыре-пять лет, когда приходит первая осознанность, меня бесили многие вещи. Ты ужасно бесишься, но понимаешь, что от осинки не родятся апельсинки. Платон чувствует, когда тебе что-то надо от него, это очень важно, и никогда этого не делает в нужный момент. Я думаю, господи, ну почему это сейчас?», – призналась Ксения в шоу «Мамы и монстры».

«В такие моменты я научила себя выдыхать и делать вид, что это неважно», – резюмировала Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак посмеялась над новой избранницей шоумена Тимати. Телеведущая посоветовала Тимати быть более оригинальным в подборе подарков для своих пассий. Артист никогда не утруждается и дарит всем своим девушкам одно и то же.

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