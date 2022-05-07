«Шок-контент»: Наталья Рудова едва уместила свои прелести в платье из латекса

Пока некоторые звезды загорают на солнечных пляжах зарубежья, Наталье Рудовой отдых только снится. Недавно блондинка призналась фолловерам, что ближайший отпуск может позволить себе только в канун нового года.

38-летняя актриса недавно вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке», теперь задействована в съемках нового сериала. В своем телеграм-канале знаменитость поделилась кадрами из гримерки. Актриса нарядилась в мини-платье из латекса, в которое едва уместила свои прелести. Образ роковой красотки завершили чулки.

«Шок-контент», — подписала кадры Рудрова.

больше по теме Ночной клуб ахнул: Рудова гибко покружила своими прелестями в распахнутой одежде Наталья Рудова блеснула на публике роскошной фигурой.

Напомним, ранее Наталья Рудова рассказывала, как ей нравится работать с Дмитрием Нагиевым. Актриса охарактеризовала брутального телеведущего как чуткого и внимательного партнера на площадке.

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