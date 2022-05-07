Отдаст за 2,5 миллиарда долларов: Роман Абрамович нашел покупателя для ФК «Челси»

Стало известно, кому бизнесмен Роман Абрамович продаст клуб «Челси».

К слову, стоимость клуба составила 2,5 миллиарда долларов. Актив захотели купить американский миллиардер Тодд Боули, а также предприниматели Марк Уолтер и Хансйорг Уисс. Еще в числе заинтересованных – компания Clearlake Capital.

Сделку планируют завершить в мае этого года. Официально об этом могут объявить уже в ближайшие дни, сообщили в Bloomberg. Деньги поступят на замороженный счет Абрамовича. При этом бизнесмен пообещал все вырученные средства отдать на благотворительность.

Отметим, Абрамович с 2003 года является владельцем «Челси». В начале марта этого года бизнесмен объявил о намерении продать клуб. Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича, намекая на нечестный способ заработка знаменитости. Правительство Великобритании и английская Премьер-лига должны будут одобрить сделку.

Напомним, ранее Романа Абрамовича защитил продюсер Иосиф Пригожин. Муж Валерии заступился за российского предпринимателя. Пригожин считает, что Абрамович всегда зарабатывал честным трудом.

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