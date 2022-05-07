Одного мало: Ким Кардашьян надела другое платье Мэрилин Монро

На этот раз модель предпочла наряд цвета малахита со стразами.

Бывшая жена Канье Уэста – Ким Кардашьян – разместила в своих социальных сетях фотографию нового образа. Теперь платиновая блондинка надела темно-зеленое платье Мэрилин Монро.

Кардашьян понравилось ходить в образе знаменитой певицы. Ким готова на экстремальное похудение, окрашивание волос длиной в 10 часов, лишь бы стать Мэрилин Монро нашего времени.

«Это величайшая привилегия моей жизни — иметь возможность раскрыть свою внутреннюю Мэрилин Монро», — заявила бизнесвумен Ким Кардашьян в личном микроблоге.

Такая подпись появилась вместе с фото Ким, где она позировала в темно-зеленом платье певицы. Этот наряд Монро надевала на премию «Золотой глобус» в 1962 году.

Напомним, ранее Ким Кардашьян вышла на ковровую дорожку Met Gala в сверкающем полупрозрачном платье певицы Мэрилин Монро. Примечательно, что платье не сошлось на пышных формах Кардашьян. Из-за этого Ким пришлось дополнить наряд меховой накидкой.

Несмотря на то, что Ким похудела на семь килограммов, она все равно не смогла застегнуть культовое платье.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!