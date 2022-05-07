«В моей жизни случилось чудо»: Зара поделилась редкими фото первых дней своего материнства

Исполнительница Зара разместила в личном микроблоге кадры с маленьким сыном Даней. Таким образом знаменитость поздравила первенца с днем рождения.

Зара напомнила своим фолловерам, что 12 лет назад впервые стала мамой. В честь этого события Зара опубликовала кадры с новорожденным наследником на руках.

«12 лет назад в моей жизни случилось чудо – родился мой первенец. Такой долгожданный и такой любимый.

Мой Даня», – написала в своем микроблоге Зара.

«Поздравляю! Крепкого здоровья, успехов!», «Зарочка, поздравляю! Это чудо! Я помню это твое время», «С днем рождения Данечку! Пусть сбываются все мечты», «Зара, как трогательно! Прими наши поздравления», «С днем рождения сыночка!», – написали подруги исполнительницы в комментариях к фото.

Напомним, ранее певица Зара обратилась с поздравительными словами к отцу. У родителя Зары целых два дня на празднование дня рождения. Знаменитость объяснила, почему так вышло.

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