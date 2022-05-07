Как выбрать правильную вешалку для хранения одежды
Видео
Лето близко: как подобрать актуальные солнцезащитные очки
Видео

«Решила отгородиться»: Волочкова пошла на вынужденный шаг

Балерину выводят из себя ее соседи.

«Решила отгородиться»: Волочкова пошла на вынужденный шаг
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Летом прошлого года Анастасия Волочкова угодила в новый скандал. Балерина решила справить нужду под елочкой на участке своего загородного дома, но процесс был заснят на камеру ее соседями.

Чтобы подобное больше не повторялось, популярная блондинка решила скрыть свою жизнь.

«Я решила отгородиться от соседей, которых я и так никогда не видела. Мы очень долго думали, какую изгородь из растений круглогодичных изобрести. И я решила пригласить к себе Елену, которая занимается ландшафтным дизайном… Совсем скоро поделимся обновлениями на моем участке! И представим этот шедевр!» — сообщила балерина в своем телеграм-канале.

Напомним, выходка соседей так вывела из себя балерину, что она даже обратилась в суд. Анастасия намерена отсудить крупную сумму за моральный ущерб.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиВолочкова