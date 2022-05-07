«Решила отгородиться»: Волочкова пошла на вынужденный шаг

Балерину выводят из себя ее соседи.

Летом прошлого года Анастасия Волочкова угодила в новый скандал. Балерина решила справить нужду под елочкой на участке своего загородного дома, но процесс был заснят на камеру ее соседями.

Чтобы подобное больше не повторялось, популярная блондинка решила скрыть свою жизнь.

«Я решила отгородиться от соседей, которых я и так никогда не видела. Мы очень долго думали, какую изгородь из растений круглогодичных изобрести. И я решила пригласить к себе Елену, которая занимается ландшафтным дизайном… Совсем скоро поделимся обновлениями на моем участке! И представим этот шедевр!» — сообщила балерина в своем телеграм-канале.

Напомним, выходка соседей так вывела из себя балерину, что она даже обратилась в суд. Анастасия намерена отсудить крупную сумму за моральный ущерб.

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