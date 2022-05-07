«Саша, брат, не сомневалась»: Кормухина поблагодарила Розенбаума после его высказывания о звездах

Накануне Александр Розенбаум стал гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Артист назвал цирком происходящую сегодня в шоу-бизнесе «игру в звезд и папарацци».

«Как сказал мой друг Вахтанг Кикабидзе: «У нас в стране звезд нет! Одни звездуны и звездуньи! <…> У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! » — высказался Розенбаум.

Певица Ольга Кормухина поблагодарила коллегу.

«Саша! Брат! Не сомневалась. Спасибо тебе, человек и артист!» — написала Кормухина в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Кормухина эмоционально высказывалась в адрес покинувших Россию звезд.

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