«Обсудить важные дела»: Мадонна обратилась к Папе Римскому

Исполнительница утверждает, что ее образ и творчество не является кощунством по отношению к католической церкви.

Исполнительница Мадонна заявила, что давно встала на путь истинный. Поэтому знаменитость хочет, чтобы католическая церковь в лице Папы Римского пересмотрела свое отношение к ней.

Мадонна считает, что церковь несправедливо обошлась с ней.

«Я хорошая католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли как-нибудь встретиться, чтобы обсудить важные дела? Меня отлучали от церкви три раза. Это не кажется справедливым», – сообщила артистка в личном микроблоге.

К слову, Ватикан несколько раз осуждал Мадонну. В 1989 году в клипе Like a Prayer Мадонна соблазняла темнокожего Иисуса, а также повсюду горели кресты.

Затем скандальное выступления в Риме в 2006 году. Знаменитость изобразила сцену, где была распята в терновом венке. Тогда кардинал Эрсилио Тонини от имени Папы Бенедикта XVI назвал поведение Мадонны кощунственным.

Напомним, ранее дочь Мадонны поделилась важным советом от матери. Наследница артистки ощущала постоянный контроль матери. Пока не решила стать самостоятельной.

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