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Когда восторг поутих: Александр Васильев признался, что происходит с героинями «Модного приговора» после шоу

На передаче простым женщинам подбирают новые образы.

Когда восторг поутих: Александр Васильев признался, что происходит с героинями «Модного приговора» после шоу
Александр Васильев. Кадр из программы «Модный приговор»

Программа «Модный приговор» на Первом канале много лет позволяет телезрительницам следить за трендами, а героиням — обретать собственный стиль. Многим интересно, как складывается жизнь преображенных участниц, когда они возвращаются к своей привычной жизни, пройдя рестайлинг на Первом канале.

Кадр из программы «Модный приговор»

Ведущий передачи Александр Васильев ответил на этот вопрос. Как оказалось, многие подписчицы в Сети у него спрашивают, как складывается жизнь героинь, «когда макияж смыт, одежда оставлена в шкафу, а восторг уже поутих…»

«Скажу честно. Чаще всего все возвращается на круги своя. Ведь вопрос в мышлении, а не во внешнем проявлении. Вы можете однократно воспользоваться услугами стилиста или даже брать их на постоянной основе, но это не повлияет на вас коренным образом. Восприниматься окружающими, скорее всего, будете также», — признался фэшн-эксперт.

Васильев подчеркнул, что для полного преображения недостаточно только сменить имидж. Потому что стиль — это не только одежда и макияж. Это и манеры, и речь, и привычки, и окружение.

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