«Это не фотошоп?»: 55-летняя Штурм без стеснения засветила внушительное декольте

На днях певица Наталья Штурм представила своего нового возлюбленного. 55-летняя артистка счастлива рядом с 30-летним избранником. Пара наслаждается отдыхом в Сочи.

На этот раз Наталья поделилась с фанатами снимком, блеснув своими прелестями. Артистка надела яркий купальник, который подчеркнул ее пышные формы.

«Это не фотошоп? Вау! Красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Наталья Штурм была замужем дважды. В первом браке с однокурсником Сергеем Деевым она родила дочь Елену. Вторым мужем артистки стал бизнесмен Игорь Павлов, которому в 2004 году певица подарила сына Арсения. Несколько лет назад и этот союз распался.

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