«Своих детей, к сожалению, пока нет»: Ирина Ортман поделилась подробностями общения с падчерицей

Артистка отметила, что дочери ее мужа уже 17 лет.

Исполнительница Ирина Ортман призналась, что отсутствие своих детей не мешает ей наслаждаться материнством. Знаменитость воспитывает падчерицу.

К слову, Ирина из тех, кто находит общий язык с чужими детьми.

«Я не афиширую свою личную жизнь, а если какая-то информации все же просочились в Интернет, то так тому и быть. Я замужем, все у меня хорошо. Мужа зовут Роман, он красивый, заботливый, хороший. Своих детей, к сожалению, пока нет. Но у нас есть замечательная дочь Лиля — она родилась в первом браке супруга. Ей 17 лет, она живет с нами. Я горжусь ей и безумно люблю», — рассказала солистка группы «Тутси».

«Я живу с ним уже восемь лет, когда мы сошлись, дочке было десять. У Лили есть мама, прекрасная Наташа, с которой мы тоже чудесно дружим. Все классно, все хорошо», — добавила 43-летняя исполнительница.

Падчерица проявляет интерес к творчеству Ирины Ортман.

«Самый-самый» она, конечно, знает. Все остальные песни — так, постольку-поскольку. Новая песня ей тоже очень нравится», — призналась Ирина сайту Teleprogramma.pro.

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