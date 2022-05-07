«Еще сотни крутых треков сделаешь»: Егор Крид пожалел Мишу Марвина, который остался без имени и песен

Исполнитель Миша Марвин признался, что такого псевдонима больше нет. А его бывший коллега Егор Крид посочувствовал ему.

В отличие от Егора Крида, Миша Марвин или уже Миша М не сумел договориться о правах на прошлый репертуар с лейблом Black Star.

«Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат. Но есть то, что останется со мной навсегда — это вы. И для вас я напишу еще много новых композиций, мы проведем много времени на моих будущих концертах. Семь лет я был артистом лейбла, писал песни для себя и других, релизил треки, давал выступления. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Благодарен тем, кто принимал участие в развитие артиста Миши Марвина», — заявил исполнитель в своем микроблоге.

«Благодарен Пашу за то, что семь лет назад он поверил в меня и помогал мне на протяжении всего этого времени. Все, что вы видели — клипы, концерты, — делала огромная команда, часть которой осталась со мной. Меня ждет новый опыт. Я готов к новой главе жизни. Теперь я Миша М», — добавил артист.

Егор Крид пожалел друг и коллеге удачи на собственном творческом пути.

«Лучший! Жаль, что не договорился, да и пофиг! С твоим талантом еще сотни крутых треков сделаешь. Удачи в новом пути, бро!» — отметил Крид в личном микроблоге.

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