Дело было в лифте: Юлия Михалкова в жилетке блеснула откровенным декольте

Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени», но не сердца поклонников. Ежедневно десятки тысяч фолловеров заходят на страничку красавицы в Сети, чтобы поинтересоваться ее жизнью и узнать последние новости.

Накануне подписчикам повезло. Михалкова вышла на связь и показала себя в лифте. Девушка запечатлелась для селфи, позируя в жилетке от костюма-тройки, и блеснула откровенным декольте. Под одежду она не стала надевать белье, и это смогли заметить все зрители.

Напомним, Юлия Михалкова была звездой КВН, а затем — актрисой «Уральских пельменей» в телешоу. Проект она покинула в 2019 году.

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