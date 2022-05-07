«Пародия на фигурное катание»: Роднина высказалась о «Ледниковом периоде»

Шоу «Ледниковый период» в эфире Первого канала транслируют с 2007 года. За это время в нем приняли участие многие артисты и профессиональные спортсмены. Полюбился проект и зрителям.

А вот трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не будет грустить, если проект «Ледниковый период» перестанет существовать.

«Меня не интересует судьба «Ледникового периода». Зачем смотреть пародию на фигурное катание, когда есть настоящее? К спорту это не имеет никакого отношения. Грустить не стану, если проект закроется, я не его зритель», — сказала Роднина sports.ru.

На днях продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал, что к старту нового сезона он и участники могут приступить уже через несколько месяцев.

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