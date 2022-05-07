«Приходится жить в шпагате»: Анастасия Волочкова рассказала, почему не перестанет разводить ноги

Балерина Анастасия Волочкова прославилась не только как солистка Большого театра, некогда блиставшая на главной сцене страны, но и любительница шпагатов в неожиданных местах.

Демонстрация растяжки на пляже, во время прогулки на яхте, возле пальмы или на лестничных перилах – где только не раздвигала на 180 градусов, а то и больше, свои бесконечные ноги балерина. За это артистку не раз упрекали и хейтили. В своем микроблоге Волочкова объяснила, почему не перестанет этого делать.

«Поддержание физической формы — это колоссальная работа над собой! И важно идти к цели и результату, не жалея сил. Что до растяжки, то она у меня выработана за десятилетия. Но если ее не поддерживать, то связки становятся менее эластичными. Вот и приходится жить в шпагате», — написала звезда.

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