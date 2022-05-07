«Не моя тема»: что сказала Симоньян на слова Киркорова в защиту униженного Галкина

После того, как медиаменеджер Маргарита Симоньян жестко высказалась в адрес сбежавшего в Израиль Максима Галкина, назвав его прикрывающимся отношениями с пожилой Пугачевой геем, многие артисты высказались в защиту униженных звезд.

Филипп Киркоров не стал молчать и тоже принял сторону Максима Галкина. В своем длинном видеообращении поп-король был обеспокоен, что нынешнего мужа Пугачевой назвали геем.

Спустя время Маргарита Симоньян отреагировала на слова музыканта. По многочисленным просьбам подписчиков в своем Telegram-канале журналистка написала, что отвечать на гнев Киркорова не будет: «Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема».

Что примечательно, сами Галкин и Пугачева по сей день не высказались о своем унижении. Хотя шоумен уже выходил на связь после этого скандала, но как ни в чем не бывало.

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