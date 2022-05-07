«Вкладываю свои честно заработанные»: внук Пугачевой сообщил, что ремонтирует бабушкин особняк

Пока Алла Пугачева с семьей отдыхает и лечится в Израиле, за ее дачей в Истре приглядывает старший внук Никита Пресняков. Справедливости ради отметим, что наследник Примадонны уже давно обосновался в знаменитом особняке с инициалами «АБ» на фасаде.

Сейчас, на волне слухов о том, что он якобы проживает в замке в Грязи, Пресняков решил развеять сплетни. Он подчеркнул, что к замку не имеет никакого отношения, а все его внимание занимает дача. К тому же, предвидится большой ремонт, и уже сейчас музыкант занимается всеми делами на усадьбе.

«Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок), постоянно приезжаю сюда и помогаю, вчера копали с друзьями ров для электропроводки и так далее. Каждый месяц трачу свой бюджет на ремонт той или иной позиции, позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка подвесом снега обрушилась, угадайте, кто будет этим заниматься? Я буду и не потому, что так сказали, а потому что есть возможность и желание помогать», — рассказал артист в Telegram-канале.

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